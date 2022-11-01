Миллионы животных перевезли через Орловскую область

1.11.2022 | 9:03 Новости, Экономика

Маршруты перевозки были предварительно согласованы с властями.

Фото Управления ветеринарии Орловской области

В текущем году в Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям поступило 1853 заявления на согласование маршрута перевозки животных из указанных областей в другие регионы. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Дело в том, что вопросы перевозки животных строго регламентируются федеральным законодательством. Транспортировка должна осуществляться только по согласованным маршрутам и с соблюдением необходимых мер по предупреждению возникновения и распространения болезней животных. В противном случае, заразу можно бесконтрольно разнести по регионам.

Как подчеркнули в ведомстве, согласование маршрутов производится с учетом «регионализации и обязательного выполнения хозяйствующими субъектами ряда условий, направленных на предотвращение распространения заразных болезней животных, в том числе общих для человека и животных». Что касается текущей статистики, то она такова. По результатам рассмотрения указанных выше заявлений были согласованы маршруты перевозки более чем 8,4 миллиона голов свиней (пользовательских и убойных).
Также по согласованию с органами надзора были перевезены свыше 40,7 тысяч голов крупного рогатого скота, 75 лошадей и 18,2 миллиона инкубационных яиц. Животных перевезли в 50 регионов, включая Белгородскую, Липецкую, Московскую, Владимирскую, Нижегородскую, Кемеровскую, Костромскую, Кировскую, Курганскую области, Краснодарский, Красноярский и Пермский края, Кабардино-Балкарию, Татарстан, Крым и др.

«Кроме того, управлением рассмотрено 63 заявления о согласовании маршрутов перевозки экзотических животных и птиц, а также животных, используемых для культурно-зрелищных целей, — добавили в ТУ Россельхознадзора. — По результатам рассмотрения 22 заявлений выданы отказы в согласовании маршрутов перевозки животных по причине отсутствия необходимых данных об отправителе/получателе отправляемых животных или в связи с неблагополучием территории, по которой должен проходить маршрут перевозки».

ИА «Орелград»

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