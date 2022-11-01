Орловцам придется заплатить более 10 миллиардов в бюджет

Налог на доходы физических лиц станет основным наполнителем казны.

Как уже рассказывал «Орелград», правительство Орловской области подготовило проект закона «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов». Документ был рассмотрен в первом чтении Орловским облсоветом народных депутатов. Чиновники подчеркивают, что при разработке учитывались сценарные условия прогноза социально-экономического развития региона на указанные годы, а также необходимость обеспечения в приоритетном порядке социально значимых расходов областного бюджета.

Что касается доходной части, то на 2023 год доходы прогнозируются в объеме 49,477 миллиарда рублей с приростом к уровню 2022 года в сопоставимых условиях на 3,842 миллиарда, или на 8,4 процента. Расходы областного бюджета на 2023 год прогнозируются в сумме 51,442 миллиарда с приростом к уровню 2022 года в сопоставимых условиях на 5,807 миллиарда рублей, или на 12,7 процента. При этом собственные налоговые и неналоговые доходы прогнозируются в объеме 28,05 миллиарда, что на 7,7 процента больше уровня текущего года. Безвозмездные поступления, по предварительным оценкам, составят 21,427 миллиарда рублей с приростом к уровню 2022 года в сопоставимых условиях на 1,838 миллиарда.

Основным бюджетообразующим налогом станет налог на доходы физических лиц. Его поступления прогнозируются в объеме 10,207 миллиарда рублей. НДФЛ планируется собрать на 1,466 миллиарда рублей, или на 16,8 процента больше, чем в 2022 году. Вторым по значимости должен стать налог на прибыль, поступления от которого составят 6,994 миллиарда. На различных акцизах областная казна может заработать 4,5 миллиарда рублей. Отметим, что данный показатель запланирован с сокращением к уровню 2022 года на 147,6 миллиона рублей, или на 3 процента. В правительстве это объясняют изменением нормативов зачисления акцизов на нефтепродукты в региональные бюджеты.

Доходы от налога на имущество организаций прогнозируются в размере 2,256 миллиарда рублей с приростом к уровню текущего года на 83,4 миллиона, или на 3,8 процента. Кроме того, налог, взимаемый по упрощенной системе налогообложения, должен принести в казну региона еще 2,373 миллиарда рублей. Ожидается, что сборы по нему возрастут на 7,2 процента по сравнению с текущим налоговым периодом.

ИА «Орелград»