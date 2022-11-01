В Орле в День народного единства состоится крестный ход

Верующие отмечают 4 ноября праздник Казанской иконы Божией Матери.

4 ноября, в День народного единства, орловские верующие пройдут по городу с крестным ходом. Об этом сообщили в Орловской епархии Орловской митрополии Русской Православной Церкви.

Помимо государственного праздника, в этот день православные отмечают праздник Казанской иконы Божией Матери, и мероприятие получило благословение митрополита Орловского и Болховского Тихона.

Крестный ход стартует в 10:30 от гарнизонного храма Казанской иконы Божией Матери при Академии ФСО России (Наугорское шоссе, 66). Верующие пройдут по Наугорскому шоссе, улицам Цветаева и Генерала Родина. Завершится молитвенное шествие у поклонного креста в урочище Царев Брод.

ИА «Орелград»