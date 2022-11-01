В Орловской области завершилась частичная мобилизация

Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что регион выполнил задачу, поставленную Министерством обороны.

В ходе прямого эфира в соцсетях глава субъекта сообщил, что 31 октября отправлена завершающая партия ребят: часть добровольцев, часть – кто получил повестки. Андрей Клычков также проинформировал, что база на «Спецавтобазе», где собирали мобилизованных, закрывается. Оставшееся вещевое обмундирование соберут и будут довозить недостающее уже в учебные центры.

«Повестки мы дальше не планируем разносить и передавать. Задачу по цифрам набора ставит Министр обороны. Им принято решение о приостановлении набора в рамках частичной мобилизации», — сказал Андрей Клычков.

Тем не менее, тем, кто уже получил повестки, необходимо явиться в военкомат, чтобы уточнить данные. Также возможно отправка в зону СВО добровольцев.

Напомним, мобилизованные из Орловской области направлялись в учебные центры во Владимирской, Нижегородской, Смоленской областях. Часть из первого потока уже прошла подготовку и приступила к выполнению реальных задач. Где именно оказались орловцы, губернатор не уточнил. Ранее его заместитель Владимир Ивановский в интервью СМИ сообщал, что мобилизованные будут служить в новых субъектах России.

ИА «Орелград»