В Орловском муниципальном округе 13 детей-сирот справили новоселье

Квартиры в Образцово были приобретены за счет средств областного бюджета в рамках реализации государственной программы Орловской области «Стимулирование социального жилищного строительства в Орловской области».

13 детей-сирот из Орловского муниципального округа получили положенные им квартиры и справили новоселье. Об этом сообщила пресс-служба облсовета.

Новенькие квартиры расположены в многоквартирном доме в деревне Образцово, недалеко от областного центра. Каждый из сирот получил однокомнатное жилье площадью 36 квадратных метров.

В торжественном мероприятии приняли участие спикер регионального парламента Леонид Музалевский, губернатор Андрей Клычков и глава Орловского муниципального округа Орловской области Роман Жуков.

«Забота о гражданах своей страны – первостепенная задача государства. Особенно если речь идёт о самом незащищенном слое населения — детях, с детства лишённых родительской заботы и опеки. Для таких граждан предусмотрен ряд льгот и гарантий, которые должны поддержать и обеспечить удовлетворение базовых потребностей.

Важнейшая из таких гарантий – жилье, которое государство должно им предоставить. В 2023 году с учётом федерального софинансирования на приобретение жилья для детей-сирот планируется предусмотреть более 500 млн рублей. Мы прекрасно понимаем, что за этими цифрами людские судьбы. Сегодня вручая ключи, очень хочется пожелать ребятам, чтобы новая квартира стала для них крепостью, где будут царить мир, покой и взаимопонимание», — заявил Леонид Музалевский.

ИА «Орелград»