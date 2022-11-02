Клычков утвердил условия командировок чиновников в ДНР и ЛНР

Указ уже вступил в силу, а начало его действия отнесли к прошлому.

Губернатор Андрей Клычков издал указ об особенностях командирования членов правительства Орловской области, государственных гражданских служащих и других работников обладминистрации на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей Для этого потребовалось внести изменения в некоторые нормативные правовые акты Орловской области.

Так, членам правительства и другим чиновникам в период их нахождения в служебных командировках на вышеуказанных территориях денежное содержание выплачивается в двойном размере. Дополнительные расходы, связанные с проживанием вне постоянного места жительства (так называемые суточные), возмещаются в размере 8480 рублей за каждый день нахождения в служебной командировке. Кроме того, органы исполнительной власти Орловской области могут выплачивать безотчетные суммы в целях возмещения дополнительных расходов, связанных с такими командировками.

Руководителям организаций и учреждений, подведомственных профильным департаментам обладминистрации, Клычков велел установить аналогичные условия для своих работников внутренними приказами. Речь идет о командировках работников, принимающих непосредственное участие в выполнении работ по обеспечению жизнедеятельности населения и восстановлении объектов инфраструктуры (в том числе восстановлении вооружения, военной и специальной техники) на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Указ губернатора вступает в силу со дня его подписания (подписан документ был 1 ноября 2022 года), но распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 30 сентября 2022 года. Контроль за исполнением указа возложен на руководителя администрации губернатора и правительства Орловской области.

ИА «Орелград»