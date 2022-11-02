Полковник из Орла возглавил полицию Тувы

Федеральный Телеграм-канал сообщил о повышении по службе полковника Сергея Кондрашова.

Сергей Кондрашов, работавший заместителем начальника полиции по охране общественного порядка УМВД по Орловской области, назначен министром внутренних дел Республики Тува. Об этом сообщил Телеграм-канал BRIEF.

По информации федерального канала, сейчас идут перестановки в руководстве полиции многих регионов. В число людей, которым представилась возможность попробовать себя на более высокой должности, оказался и орловец Кондрашов.

Отметим, что в 2017 году в этом же регионе крупную должность занял другой полицейский из Орла — Александр Смирнов. Через три года, также в звании полковника, Смирнов возглавил полицию Чукотского автономного округа.

ИА «Орелград»