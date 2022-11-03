Мэр Орла посетил мобилизованных и поел с ними из «общего котла»

По словам Парахина, командиры хвалят орловцев за внимательность в теории и старательность на практике.

Мэр Орла Юрий Парахин посетил мобилизованных, проходящих подготовку в Смоленской области, поел с ними «из общего котла» и рассказал последние новости.

Под руководством офицеров, многие из которых имеют боевой опыт, орловцы проходят обучение на базе Академии ПВО. Бойцы учатся стрельбе, основам топографии, тактике ведения ночного боя и ночному бою. При этом, командиры хвалят орловцев за внимательность к теории и старательность на практике.

«Условия размещения хорошие. На некоторых базах, пока ребята работают на полигонах, разворачивается полевая кухня – тренировка быта в природе. Поели с бойцами из общего котла. Очень сытно и вкусно», — поделился впечатлениями Парахин.

Также орловский градоначальник отметил, что военнослужащие уже сплотились. На это указывает то, что, разговаривая о текущих потребностях, они говорят не только о себе, но и о всем взводе, всей роте.

ИА «Орелград»