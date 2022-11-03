«Орелстрой» планирует до конца ноября сдать ещё два дома

У будущих новоселов, которые не хотят долго ждать окончания строительства есть отличная возможность купить готовую квартиры с отделкой, останется только расставить мебель.

Дома со сроком ввода в этом месяце расположены в микрорайоне Болховский и ЖК «Аквамарин». На выбор уютные однокомнатные квартиры от 33,8 кв. м до просторных трехкомнатных. (Количество ограничено!)

Основным преимуществом покупки квартиры в новостройке, если сравнивать со вторичным жильем, является сниженная ипотечная ставка. По программе с господдержкой она составит от 5,7%. Возможно использование материнского капитала, различных сертификатов.

В жилом комплексе «Аквамарин» в Заводском районе (ул. Зареченская, д.6 корп.2), на выбор несколько вариантов однокомнатных квартир и трехкомнатные. В жилом комплексе уделено особое внимание организации общественного пространства, учтены интересы жильцов разных возрастов. Так, малыши будут рады строить и реализовывать фантазии в песочном городке. Для детей постарше различные игровые площадки. Подросткам и взрослым – зона воркаута и кроссфита, футбольное мини-поле. Для жильцов старшего поколения и людей, предпочитающих тихий досуг, прогулочная зона и зона отдыха.

В микрорайоне «Болховский» (ул. Генерала Лаврова, д.1 корп.4), на выбор однокомнатные и двухкомнатные квартиры. Отсюда всего за 10 минут можно добраться до центра города, при этом рядом яблоневый сад, лес, луг и другие зеленые зоны. Во дворе замечательные игровые и спортивные площадки. Рядом с домом просторный паркинг, магазины и детский сад. Кстати, в этом микрорайоне есть и уже готовые квартиры.

Подробнее о предложениях можно узнать по телефону +7 (4862) 99-97-84, а также на сайте orelstroy.ru

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