Орловцы могут оставить посылку военным на ярмарках выходного дня

Сбор будет проходить в ближайшие выходные, 5 и 6 ноября.

В ближайшие выходные, 5 и 6 ноября, орловцы могут оставить свои посылки участникам СВО на ярмарках выходного дня «Хлебосольный выходной». Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Специальные палатки будут развернуты на улице Приборостроительная и на Комсомольской площади с 07.00 до 15.00.

Мэрия советует приносить предметы личной гигиены, стельки, батарейки, носки, нижнее бельё, термобельё, влажные салфетки, сигареты, мыло и продукты питания: тушенка, рыбные консервы, конфеты, сгущенка, сахар, шоколад, чай, кофе и т.д.

ИА «Орелград»