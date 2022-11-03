Орловцы могут оставить посылку военным на ярмарках выходного дня

3.11.2022 | 17:37 Новости, СВО

Сбор будет проходить в ближайшие выходные, 5 и 6 ноября.

В ближайшие выходные, 5 и 6 ноября, орловцы могут оставить свои посылки участникам СВО на ярмарках выходного дня «Хлебосольный выходной». Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Специальные палатки будут развернуты на улице Приборостроительная и на Комсомольской площади  с 07.00 до 15.00.

Мэрия советует приносить предметы личной гигиены, стельки, батарейки, носки, нижнее бельё, термобельё, влажные салфетки, сигареты, мыло и продукты питания: тушенка, рыбные консервы, конфеты, сгущенка, сахар, шоколад, чай, кофе и т.д.

ИА «Орелград»

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