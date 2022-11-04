В Орле приедет иконописец, расписавший первый храм в тюрьме в 19 лет

С Зурабом Модебадзе можно будет пообщаться завтра в гарнизонном храме Казанской иконы Божией Матери при Академии ФСО России.



Завтра, 5 ноября, в гарнизонном храме Казанской иконы Божией Матери при Академии ФСО России состоится встреча-беседа с известным иконописцем Зурабом Модебадзе. Об этом сообщила Орловская епархия Орловской митрополии Русской Православной Церкви.

Модебадзе — уникальный человек, который самостоятельно освоил традиционную школу иконописи и уже в 19 лет расписал свою первую церковь. При этом, в тот момент он находился в заключении.

В основном он учился по репродукциям икон Андрея Рублева. Зураб Модебадзе работает как с храмами, так и с иконами.

Мероприятие начнется в 15:30. Адрес храма: г. Орел, Наугорское шоссе, 66. Телефон + 7 (953) 472-79-33.

ИА «Орелград»