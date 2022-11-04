В Парке Победы высадили 25 рябин и 31 липу в память о погибших в СВО орловцах

Из них шесть деревьев — именные.
Вчера, 3 ноября, в орловском Парке Победы были высажены 25 рябин и 31 липа в память об орловцах, погибших в ходе Специальной военной операции. Об этом сообщила пресс-служба губернатора.
Из трех десятков лип шесть были именными. Они посвящены памяти:
- рядового Сергея Комиссарова,
- рядового Руслана Минязева;
- младшего сержанта Сергея Морякова;
- гвардии младшего сержанта Романа Овешникова;
- капитана Игоря Савина;
- старшего лейтенанта Владимира Стафеева.
В ходе мероприятия, проходившего в рамках патриотической акции «Сад Памяти» семьи Руслана Минязева и Владимира Яковенко получили ордена Мужества, которыми их близкие были награждены посмертно.
ИА «Орелград»