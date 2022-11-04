В Парке Победы высадили 25 рябин и 31 липу в память о погибших в СВО орловцах

4.11.2022 | 12:02 Новости, СВО

Из них шесть деревьев — именные.

Вчера, 3 ноября, в орловском Парке Победы были высажены 25 рябин и 31 липа в память об орловцах, погибших в ходе Специальной военной операции. Об этом сообщила пресс-служба губернатора.

Из трех десятков лип шесть были именными. Они посвящены памяти:

  •  рядового Сергея Комиссарова,
  • рядового Руслана Минязева;
  • младшего сержанта Сергея Морякова;
  • гвардии младшего сержанта Романа Овешникова;
  • капитана Игоря Савина;
  • старшего лейтенанта Владимира Стафеева.

В ходе мероприятия, проходившего в рамках патриотической акции «Сад Памяти» семьи Руслана Минязева и Владимира Яковенко получили ордена Мужества, которыми их близкие были награждены посмертно.

ИА «Орелград»

 

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