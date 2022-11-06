В Орле решили не давать гранты подозреваемым в экстремизме

Областные власти изменили условия поддержки молодых предпринимателей.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков внес изменения в порядок предоставления грантов представителям бизнеса, включенным в реестр социальных предпринимателей, а также субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно. Такие гранты выдаются в форме субсидий из областного бюджета на конкурсной основе. Специальная комиссия рассматривает соответствие заявок обязательным критериям.

Список обязательных требований и ограничений будет расширен. С 1 января 2023 года участниками отбора смогут стать только бизнесмены, не находящиеся в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. То же самое касается перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения. Словом, таким бизнесменам в Орловской области гранты решили не выдавать.

Также поправками уточняется механизм обязательной публикации сведений о грантах. Они будут размещаться на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в определенные законом сроки. Привязанные ко дню принятия закона Орловской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год. Мониторинг за исполнением условий предоставления грантов будет вести региональный департамент экономического развития и инвестиционной деятельности.

Кстати, совсем недавно департамент подвел итоги прошедшего в этом году конкурсного отбора. Его победителем был признан 21 предприниматель. Как сообщила пресс-служба губернатора, из них 10 человек – это молодые предприниматели, а оставшиеся 11 – социальные предприниматели. Они получат гранты в общем объеме 9,680 миллиона рублей, причем максимальный размер гранта составил 500 тысяч рублей. Основными критериями оценки заявок были: место реализации проекта, доля собственных средств в общей стоимости проекта и категория плановых расходов, связанных с реализацией проекта.

ИА «Орелград»