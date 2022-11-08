Клычков назвал покупку квартиры «придуманной бомбой»

8.11.2022 | 9:59 Новости, Общество

Губернатор Орловской области в ходе прямого эфира в соцсетях 7 ноября прокомментировал новость о приобретении им недвижимости в Москве.

По данным СМИ, квартиру глава региона купил за 6 млн рублей.  Рыночная ее цена около 60 млн рублей. Четырёхкомнатная квартира в ЖК «Западный порт»  приобретена с рассрочкой на пять лет, сообщает издание FLB.

«Я прочитал эту новость и удивился, — признал Андрей Клычков. —  Существуют определенные порядки предоставления жилья. Я им воспользовался. Записал на себя. Какие здесь секреты!? В рамках своего дохода. Кто-то пытается придумать из этого какую-то бомбу. Пускай веселятся как хотят. Я оформляю на себя, чтобы показывать ее в декларациях», — подчеркнул губернатор.

Стоит отметить, что Клычков сказал  «предоставления жилья», а не покупки. Видимо есть повод проверять, как посоветовал сделать губернатор.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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