Клычков назвал покупку квартиры «придуманной бомбой»

Губернатор Орловской области в ходе прямого эфира в соцсетях 7 ноября прокомментировал новость о приобретении им недвижимости в Москве.

По данным СМИ, квартиру глава региона купил за 6 млн рублей. Рыночная ее цена около 60 млн рублей. Четырёхкомнатная квартира в ЖК «Западный порт» приобретена с рассрочкой на пять лет, сообщает издание FLB.

«Я прочитал эту новость и удивился, — признал Андрей Клычков. — Существуют определенные порядки предоставления жилья. Я им воспользовался. Записал на себя. Какие здесь секреты!? В рамках своего дохода. Кто-то пытается придумать из этого какую-то бомбу. Пускай веселятся как хотят. Я оформляю на себя, чтобы показывать ее в декларациях», — подчеркнул губернатор.

Стоит отметить, что Клычков сказал «предоставления жилья», а не покупки. Видимо есть повод проверять, как посоветовал сделать губернатор.

ИА «Орелград»