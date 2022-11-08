Клычков ответил на претензии о некачественном обмундировании

Губернатор Орловской области Андрей Клычков эфир в соцсетях 7 ноября почти полностью посвятил комментированию роликов из учебок, где находятся мобилизованные.

Андрей Клычков отметил, что вещи закупали исходя из наличия и скорости поставки. По его словам, даже сами мобилизованные жаловались, что ничего ни за какие деньги не достать.

«Я слабо себе представляю, чтобы я вещи, которые мне дали, выпив, стал рвать, а потом рассказывал, какое это все плохое», — заявил глава региона.

Губернатор также выразил сомнение, что именно проверяли на прочность «то ли что получали, то ли свое».

Относительно отсутствия зимней обуви, Андрей Клычков пояснил, что ее будет выдавать Министерство обороны.

«Нож ломают, но зачем его ломать-то? Я могу рубашку и галстук порвать, сказать, что плохая у меня рубашка».

Губернатору ответили, что рубашку он сам выбирал, в отличии от мобилизованных.

«Сейчас выделили деньги, если не нравится, покупайте сами, — парировал Клычков. <…> Если жалобы есть, мы на месте будем разбираться. Не по поводу того, кто в ночи что-то рвал, не пойми от чего. По всем замечаниям будем отрабатывать дальше».

Губернатор сообщил, что подготовлен резерв. Пришедшие в негодность вещи можно будет заменить. Андрей Клычков сообщил, что закупили разгрузки. По его мнению, хорошие. Скоро будут отправлять наколенники, которые дополнительно пришли. Закупаются шапки, шарфы, балаклавы. Медицину будут выдавать после выхода из учебного центра.

ИА «Орелград»