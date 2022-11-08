Под Орлом отработаны действия при теракте на телецентре

В Орловской области прошел второй день учений по территориальной обороне.

В Орловском муниципальном округе были отработана экстренные действия при террористическом акте на территории телецентра. Об этом сообщил канал «Телеграммы из Орла».

Напомним, вчера стартовали двухдневные учения по территориальной обороне. В рамках запланированных мероприятий нужно отработать организацию усиления охраны важных объектов инфраструктуры.

Сегодня одним из объектов стал Орловский областной радиотелевизионный центр, на территории которого, по сценарию, было обнаружено взрывное устройство. Когда началась эвакуация персонала, раздался взрыв. Загорелось дизельное топливо и существовала угроза возгорания самого здания. При этом, один из работников получил осколочное ранение, и ему срочно нужно было оказать помощь.

В итоге и человеческие жизни, и объект были спасены, а телецентр благодаря привезенной дизель-генераторной установке продолжил работу.

ИА «Орелград»