Половина орловских амбулаторий требует капремонта

Степень износа помещений и оборудований оценили специалисты.

Как уже рассказывал «Орелград», правительство Орловской области утвердило в новой редакции региональную программу «Модернизация первичного звена здравоохранения». В преамбуле документа обнародованы данные о степени износа зданий медицинских организаций, в которых оказывается первичная медико-санитарная помощь в регионе. Согласно им, из 30 врачебных амбулаторий требуют капитального ремонта 16, или 53,3 процента от их общего количества. При этом ни одна амбулатория не находится в аварийном состоянии и не требует сноса.

Из 433 фельдшерско-акушерских пунктов 14 находятся в аварийном состоянии и требуют сноса. В реконструкции не нуждается ни один ФАП, а вот капитального ремонта требуют 153 фельдшерских пункта, или 35,3 процента от их общего количества. Авторы программы отмечают, что за последние годы количество оборудования, находящегося в первичном звене, увеличилось с 359 до 372 единиц. При этом оборудования со сроком эксплуатации свыше 10 лет стало больше – его количество достигло 207 единиц, согласно данным формы № 30 федерального статистического наблюдения.

«Увеличилась доля оборудования со сроком эксплуатации свыше 10 лет: по рентгенодиагностическим комплексам на два рабочих места (с 55 до 65 процента, — говорится в паспорте программы, — по рентгенодиагностическим комплексам для рентгенографии и томографии — на три рабочих места (с 60 до 64 процентов), по цифровым аппаратам для исследований органов грудной клетки (цифровые флюорографы) — с 22 до 23 единиц, по маммографическим аппаратам — с 7 до 8 единиц, по аппаратам УЗИ — с 79 до 85 единиц».

ИА «Орелград»