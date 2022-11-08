Сергей Лежнев: около 80 орловских добровольцев выполняют «самые боевые задачи на передке»

8.11.2022 | 12:22 Новости, СВО

Орловская область формирует посылку для 10 танкового полка, где служат многие орловские добровольцы.

Сергей Лежнев, советник губернатора Клычкова, сообщил о том, что около 80 орловских добровольцев принимают участие в ожесточенных боях на территории Донецкой Народной Республики.

В своем ночном сообщении в телеграм-канале Лежнев упомянул территорию «под Волновахой», освобожденной Россией в марте, но вероятно речь идет о боях на Угледарском направлении, широко освещаемые в последние дни российскими военными корреспондентами.

По словам советника губернатора, орловские бойцы выполняют «самые боевые задачи на передке». Орловская область, в свою очередь, готовит новую посылку для 10 танкового полка, в котором служат земляки.

По словам губернатора Андрея Клычкова, в посылку войдут тепловые пушки, два дизельных генератора, квадрокоптер, три тепловизора, рации, фонари, тактические перчатки, медикаменты, газовые баллоны, систему видеонаблюдения ночного видения, маскировочные сетки, печи-буржуйки, лопаты и бензопилы.

Также на фронт будут отправлены продукты питания и теплые вещи — зимняя обувь, сапоги, зимняя форма, шапки, перчатки, носки, теплое нательное бельё и термобельё.

ИА «Орелград»

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