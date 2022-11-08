В порядок приведут только половину орловских дорог

Дороги региона отремонтируют к 2027 году в рамках госпрограммы.

Правительство Орловской области в очередной раз обновило параметры и целевые индикаторы государственной программы «Развитие транспортной системы». Первый этап ее реализации растянулся на 2019-2021 годы. В 2022 году стартовал второй этап, который завершится в 2027 году. Обновленный объем бюджетных ассигнований на реализацию госпрограммы установлен в размере 58,393 миллиарда рублей. Но стоит отметить, что более 20,7 миллиарда из них пришлось на уже завершенный первый этап. Объем финансирования на 2022 год составляет 8,951 миллиарда рублей, на 2023 год – 6,989 миллиарда.

Ожидаемые результаты реализации программы таковы: планируется приведение к 2027 году в нормативное состояние 52,69 процента автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и 87,38 процента автодорог, включенных в Орловскую городскую агломерацию. Поясним, что агломерация объединяет в себе дороги Орла и Орловского района. Также предполагается приведение в нормативное состояние 44,7 процента автомобильных дорог регионального значения, входящих в опорную сеть.

Благодаря ремонту дорог и модернизации дорожной инфраструктуры к 2028 году ожидается снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Орловской области до 50 процентов. Также за счет программного финансирования планируется ежегодная закупка дорожно-строительной техники и оборудования для содержания автомобильных дорог. Ежегодный ремонт должен охватывать не менее 65 км автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных пунктов.

Кроме того, к 2024 году запланирована ликвидация уникальных искусственных дорожных сооружений, находящихся в предаварийном и аварийном состоянии. В то же время за счет нового строительства ожидается прирост протяженности сети дорог на 24,1 км. Также будет продолжено внедрение интеллектуальной транспортной системы. Она предусматривает автоматизацию процессов управления дорожным движением в Орловской городской агломерации. Завершить данный процесс предполагается также к 2024 году.

ИА «Орелград»