Запрет на выезд из страны коснулся 50 тысяч орловцев

Выезд за пределы России был запрещен им из-за накопившихся долгов.

За 9 месяцев 2022 года судебными приставами-исполнителями Орловской области в рамках 51 140 исполнительных производств было установлено временное ограничение на выезд должников из Российской Федерации. Такие данные привели в региональном Управлении ФССП России. Впрочем, многие из них сумели снять с себя статус невыездных, просто погасив свои финансовые обязательства. Сообщается, что за три квартала текущего года орловцы погасили задолженность на общую сумму свыше 54 миллионов рублей, чтобы поездки за рубеж снова были для них открыты.

«Чтобы избежать негативных последствий, связанных с запретом на пересечение границы, судебные приставы рекомендуют всем выезжающим за рубеж заблаговременно проверить себя на предмет наличия долгов по исполнительным документам и своевременно их оплатить, — говорят в пресс-службе УФССП. — Для этого необходимо зайти на главную страницу официального сайта Управления в раздел «Банк данных исполнительных производств», где можно получить информацию о наличии исполнительного производства, его предмете и подлежащей к выплате сумме в отношении любого физического или юридического лица. При отсутствии долгов на экране появится соответствующее сообщение».

Должники смогут с помощью сервиса распечатать готовую квитанцию для оплаты долга в кредитных организациях или отделениях почты. Погасить задолженность можно и с помощью портала Госуслуг. На последнем, кстати, относительно недавно появился новый сервис. Он называется «Ход снятия ограничения выезда из России». С его помощью должник может узнать, ограничен ему выезд из России или нет.

Отметим, что не каждый долг может стать причиной запрета на выезд из страны. Размер задолженности по судебным решениям должен составлять как минимум 30 тысяч рублей. Однако исключение сделано для некоторых категорий исполнительных производств. Например, по делам о взыскании алиментов или о возмещении морального вреда, причиненного преступлением, минимальный порог долг для запрета на поездки за границу составляет 10 тысяч рублей.

ИА «Орелград»