Лабораторию для орловских дорог поставят немцы

9.11.2022 | 8:25 ЖКХ, Новости

Только одна заявка на участие в электронном аукционе была признана соответствующей требованиям.

Модульную лабораторию с оборудованием для испытания дорожно-строительных материалов за 21 801 201 рубль 61 копейку поставит ООО «Инфратест». Технику получит КУ ОО «Орелгосзаказчик». Срок исполнения контракта – 28 декабря 2022 года, указано на сайте «Госзакупки«.

Ранее в департаменте дорожного хозяйства отмечали, что этот комплекс позволит проводить исследование материалов, используемых в дорожном строительстве на всех этапах выполнения работ, что в свою очередь обеспечит достижение максимального качества дорожного покрытия.

По данным kartoteka.ru,  ООО «Инфратест» зарегистрировано в Москве в 2016 году. Среди учредителей есть иностранец и иностранная компания — Дрэгер Штефан и ИНФРАТЕСТ СИСТЕМЗ ГМБХ из Германии. Доля вклада россиян в уставной капитал – 26%. Компания регулярно выполняет различные госконтракты.

ИА «Орелград»

 

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