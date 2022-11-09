Мэр Орла Юрий Парахин «взлетел» в медиарейтинге глав столиц ЦФО

Орловский градоначальник поднялся в октябре на девять позиций.

Мэр Орла Юрий Парахин поднялся сразу на девять позиций в новом медиарейтинге глав столиц субъектов ЦФО, публикуемом «Медиалогией».

Парахин расположился на 11-м месте из 30 возможных. Во главе рейтинга оказался мэр Воронежа Вадим Кстенин, а дебютант Валентин Демидов, недавно возглавивший Белгород, сходу занял шестое место. Замыкает медиарейтинг еще один дебютант, мэр Владимира Владимир Гарев.

Отметим, что «Медиалогия» анализирует не только количество, но и контекст упоминаний политиков — положительный, отрицательный и нейтральный. В отличие от губернатора Андрея Клычкова, мэр Юрий Парахин в последнее время не попадал в новые скандалы, а «движения» по старым не было. СМИ в основном упоминали мэра в контексте поддержки мобилизованных, строительства поликлиники № 1, а также нейтральных вопросов из городской повестки.

ИА «Орелград»