Мэр Орла Юрий Парахин «взлетел» в медиарейтинге глав столиц ЦФО

9.11.2022 | 15:10 Новости, Политика

Орловский градоначальник поднялся в октябре на девять позиций.

Мэр Орла Юрий Парахин поднялся сразу на девять позиций в новом медиарейтинге глав столиц субъектов ЦФО, публикуемом «Медиалогией».

Парахин расположился на 11-м месте из 30 возможных. Во главе рейтинга оказался мэр Воронежа Вадим Кстенин, а дебютант Валентин Демидов, недавно возглавивший Белгород, сходу занял шестое место. Замыкает медиарейтинг еще один дебютант, мэр Владимира Владимир Гарев.

Отметим, что «Медиалогия» анализирует не только количество, но и контекст упоминаний политиков — положительный, отрицательный и нейтральный. В отличие от губернатора Андрея Клычкова, мэр Юрий Парахин в последнее время не попадал в новые скандалы, а «движения» по старым не было. СМИ в основном упоминали мэра в контексте поддержки мобилизованных, строительства поликлиники № 1, а также нейтральных вопросов из городской повестки.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2022 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования