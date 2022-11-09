Орловчанку обязали выплатить полмиллиона за переломанные ноги

9.11.2022 | 12:00 Закон и порядок, Новости

Женщина спровоцировала серьезное ДТП на пересечении дорог «Тросна — Калиновка» и М-2 «Крым».

Авария произошла 7 февраля 2022 года. Примерно в 08:30 54-летняя женщина на «Опель Вектра» выезжала с второстепенной на главную. Она врезалась в МАЗ с цистерной. У грузовика от удара заклинило руль, и водитель не смог избежать столкновения с «Тойотой Камри», ехавшей по встречной полосе. Машины съехались лоб в лоб. Бампер грузового автомобиля оказался практически у грудной клетки водителя легковушки.  33-летний мужчина получил открытые переломы обеих ног.

Пострадавший долгое время не мог ходить. Во время лечения и реабилитации передвигался в коляске и на костылях. Солидарный материальный ущерб был оценен в 3,51 млн рублей.

Суд признал орловчанку виновной в нарушении правил дорожного движения, повлекшем тяжкий вред здоровью. Ей назначено наказание в виде ограничения свободы на полтора года. В пользу потерпевшего в счет возмещения морального вреда решено взыскать 500 тысяч рублей. Приговор не был обжалован и вступил в законную силу.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2022 год

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