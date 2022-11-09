Под Орлом общественник проинспектировала работу полицейских

Валентина Мичурина, возглавляющая Общественный совет при МО МВД России «Мценский», посетила несколько подразделений местной полиции.

Несколько подразделений мценской полиции подверглись инспекции общественного активиста. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Орловской области.

Валентина Мичурина, являющаяся председателям Общественного совета при МО МВД России «Мценский» лично пообщалась с сотрудниками полиции, осмотрела обстановку и задала интересующие вопросы.

У инспектора по делам несовершеннолетних Мичурина узнала о том, как строится работа с подростками, направленная на предупреждение совершения ими преступлений. А участковый уполномоченный рассказал о профилактике дистанционных мошенничеств, всплеск которых наблюдается весь текущий год.

Кроме того, общественник осмотрела территорию, прилегающую к отделу полиции, оценив доступность подразделения для маломобильных групп населения. По ее словам, она осталась довольна увиденным и услышанным.

ИА «Орелград»