Под Орлом общественник проинспектировала работу полицейских

9.11.2022 | 11:16 Закон и порядок, Новости

Валентина Мичурина, возглавляющая Общественный совет при МО МВД России «Мценский», посетила несколько подразделений местной полиции.

Несколько подразделений мценской полиции подверглись инспекции общественного активиста. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Орловской области.

Валентина Мичурина, являющаяся председателям Общественного совета при МО МВД России «Мценский» лично пообщалась с сотрудниками полиции, осмотрела обстановку и задала интересующие вопросы.

У инспектора по делам несовершеннолетних Мичурина узнала о том, как строится работа с подростками, направленная на предупреждение совершения ими преступлений. А участковый уполномоченный рассказал о профилактике дистанционных мошенничеств, всплеск которых наблюдается весь текущий год.

Кроме того, общественник осмотрела территорию, прилегающую к отделу полиции, оценив доступность подразделения для маломобильных групп населения. По ее словам, она осталась довольна увиденным и услышанным.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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