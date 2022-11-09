Участник конкурса «Учитель года» назначен директором орловского лицея № 32

9.11.2022 | 17:18 Новости, Образование

В этом году Николай Трошин выиграл орловский этап конкурса «Учитель года» и представлял Орловщину в финале.

Участник конкурса «Учитель года», работавший учителем физкультуры, был представлен лицею № 32 в качестве директора. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

В этом году Николай Трошин победил на орловском этапе всероссийского конкурса, после чего представлял наш регион в финале. Теперь он с нетерпением ждет работы на новой должности.

«Прежде всего, ожидаю эффективного взаимодействия обучающихся, родителей и педагогического коллектива, развития творческого потенциала учеников через пример деятельности учителей. Я считаю, что просто необходимо руководство связывать с преподаванием, ведь в современном мире это помогает быть на «одной волне» с подрастающим поколением», — заявил Трошин.

ИА «Орелград»

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