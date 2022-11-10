35-летний амчанин предстанет перед судом за пьяную поножовщину

10.11.2022 | 18:01 Закон и порядок, Новости

Раненый потерпевший успел вовремя выбежать из квартиры и получить медицинскую помощь.

35-летний житель Мценска предстанет перед судом за причинение тяжкого время здоровью своего знакомого. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

В августе обвиняемый распивал спиртное у себя дома вместе с 42-летним знакомым. Через некоторое время гостеприимное настроение уступило место гневу. Хозяин квартиры взял нож и нанес несколько ударов в живот и по рукам.

Потерпевший вовремя успел выбежать из жилья, после чего ему успели оказать медицинскую помощь. В ходе следствия фигурант полностью признался и раскаялся в содеянном. Сейчас расследование завершено, и дело отправлено в суд.

ИА «Орелград»

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