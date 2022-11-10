Александр Муромский: «Ремонтный цех «Зеленой рощи» значительно сокращает затраты регоператора на покупку новых контейнеров»

Свой цех для ремонта мусоросборочных контейнеров компания «Зеленая роща», региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами в Орловской области, приняла решение открыть в августе прошлого года.

В цеху, как рассказывает главный инженер компании Роман Субботин, бакам продлевают жизнь как минимум на год. По его информации срок эксплуатации одного контейнера составляет три года. И в первую очередь в открывшемся цеху начали ремонтировать баки, приобретенные в 2019 году.

Контейнеры после ремонта, по его словам, становятся как новые. Их моют, при необходимости выравнивают металлический корпус, меняют колеса, красят, наносят логотип компании и возвращают в строй.

С начала работы цеха к настоящему времени отремонтировано 887 контейнеров. До конца года планируется обновить еще 160.

«В среднем мы ремонтируем по 70 контейнеров в месяц, но планируем эту цифру увеличить до 80. И, в частности, уже за предстоящие ноябрь и декабрь запланировано ремонтировать по 80 баков. И тогда к новому году общая статистика по ремонту с начала работы цеха составит более тысячи контейнеров», — уточняет главный инженер.

«Решение открыть ремонтный цех при «Зеленой роще» было принято из практических соображений, поскольку это значительно сокращает затраты регоператора на покупку новых контейнеров. Что стало особенно целесообразно с того момента, когда существенно увеличилась доля контейнеров, которые «Зеленая роща» стала приобретать на средства компании. В основном же их покупают и устанавливают муниципалитеты. Мы ремонтируем как раз контейнеры, которые приобретаем сами. Но также готовы оказывать услугу по ремонту и муниципалитетам, о чем регоператор письменно уведомил глав муниципальных образований, и юридическим, и даже физическим лицам. Уже очевидно, что услуга востребована, с нами в настоящее время взаимодействуют Ливны по этому поводу, обращаются и представители юрлиц. Ведь новые контейнеры стоят недешево, а ремонт позволяет экономить средства», — поясняет Александр Муромский, директор управляющей компании «Зеленая роща».

На сайте УК «Зеленая роща» по ссылке все заинтересованные могут ознакомиться с прайсом на услуги компании по ремонту контейнеров.

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