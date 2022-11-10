Коллектив орловской поликлиники №1 призывает построить новый корпус на улице Герцена

По мнению главврача Елены Абрахиной, нет смысла строить новый корпус вдалеке от нынешнего места.

По словам главврача поликлиники № 1 Елены Абрахиной, коллектив медицинского учреждения поддерживает строительство нового корпуса на улице Герцена. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Нынешняя площадка на Московской не пригодна для строительства из-за маленькой площади, а переносить поликлинику на большое расстояние нет смысла:

«Коллектив поликлиники №1 поддерживает размещение на ул. Герцена. Свою позицию объясняют, прежде всего, близостью к существующему зданию и транспортной доступностью. Расстояние до предлагаемой территории составляет всего 473 м, а от ближайшей остановки четыре минуты пешком», — сообщили в мэрии.

Напомним, орловцы могут выбрать один из трех вариантов будущего месторасположения нового корпуса поликлиники № 1. Для этого необходимо до 18 ноября принять участие в голосовании на портале «Госуслуги».

ИА «Орелград»