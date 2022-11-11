«Скрытая» безработица в 5 раз превысила официальную

Аналитики оценили рынок труда в Орловской области.



Орелстат обнародовал оперативные данные о результатах планового обследования рынка труда в Орловской области. Согласно им, численность рабочей силы (орловцы в возрасте 15 лет и старше) в июле-сентябре 2022 года составила 348,9 тысячи человек. Из них 336,5 тысячи орловцев были заняты в экономике и 12,5 тысячи человек не имели занятия, но активно его искали и готовы были приступить к работе в течение недели. Поясним, что в соответствии с методологией Международной Организации Труда они классифицируются как безработные.

При этом по состоянию на 1 октября 2022 года численность официально зарегистрированных безработных в Орловской области составила 2294 человека. Речь здесь идет о тех, кто обратился в государственную службу занятости и был поставлен на учет. Понятно, что на «биржу труда» идут далеко не все. Стоит отметить, что официальная безработица уменьшилась по сравнению с 1 октября 2021 года на 13 процентов. Уровень фиксированной безработицы на отчетную дату составил 0,7 процента, годом ранее он составлял 0,8 процента.

Таким образом, уровень реальной безработицы, по данным Орелстата, составляет 3,6 процента, а уровень официальной безработицы – 0,7 процента. Нетрудно подсчитать, что общее количество безработных в Орловской области более чем в 5 раз превышает число официально зарегистрированных безработных. Также аналитики подсчитали, что общий уровень занятости населения региона составляет 54,9 процента. Граждан, не входящих в состав рабочей силы (дети в возрасте до 15 лет и люди старше 70 лет), в регионе насчитывается 263,8 тысячи человек.

ИА «Орелград»