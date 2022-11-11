СМИ: в Ливенском районе похоронен бывший заключенный, воевавший в ЧВК Вагнер

11.11.2022 | 11:57 Новости, СВО

Андрей Кузьмин отсидел половину десятилетнего срока и пошел добровольцем на фронт.

В селе Крутое Ливенского района похоронен Андрей Кузьмин — бывший заключенный, участвующий в Специальной военной операции в составе Частной военной компании «Вагнер». Об этом сообщило издание «Уездный город» со ссылкой на родственников погибшего.

В прошлом Андрей служил в Чечне, но в последствии получил десятилетний тюремный срок по обвинению в совершении тяжкого преступления.

Отбыв половину срока, орловец решил присоединиться к ЧВК «Вагнер», год службы в котором, по сообщениям федеральных СМИ, дает возможность получить помилование.

В ходе СВО Андрей Кузьмин был награжден крестом ЧВК «Вагнер» «За кровь и храбрость» и государственной медалью «За отвагу».

Он погиб 14 августа в ходе артиллерийского обстрела.

ИА «Орелград», фото «Уездный город»

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