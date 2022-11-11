В Колпне установят уличный светодиодный экран

11.11.2022 | 13:21 Культура, Новости

В Орле с его помощью организуют просмотр на открытом воздухе спортивных состязаний и крутят соцрекламу.

Фото «Культура.РФ»

Заказчиком оборудования выступает Культурно-досуговый центр Колпнянского района. Всего на электронный аукцион было подано семь заявок. Поставщиком выбрано московское ООО «Пауэр Лайт Систем». Цена контракта — 1 779 950 рублей, меньше начальной почти на полмиллиона.  Экран должны привезти и смонтировать в течение полутора месяцев. Ширина полотна должна быть не менее 6,4 метра, высота – 2,88 метра, указано в документах на сайте «Госзакупки».

Напомним, в МБУК «Культурно-досуговый центр Колпнянского района» также планируют открыть кинозал. Подрядчики были определены в октябре.

ИА «Орелград»

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