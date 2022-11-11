В Орле запретили хранить взрывчатку в кинотеатре «Родина»

Особый правовой режим ввели областные власти.

Приказ об утверждении границ территории и правового режима использования территории объекта культурного наследия регионального историко-культурного значения «Здание кинотеатра «Родина», 1937-1938 гг.» издал и. о. начальника управления по государственной охране объектов культурного наследия Орловской области Иван Алтухов. Напомним, оно расположено в Орле на улице Московской. Границы и правовой режим установлены на основании обращения компании «Орелагроюг», являющейся собственником здания.

Сам проект был разработан по контракту одним из местных предпринимателей в соответствии с требованиями Федерального закона № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». Требования к использованию территории памятника оказались стандартными. Так, на ней разрешается ведение хозяйственной деятельности, в том числе благоустройство. Главное, чтобы такие работы не мешали обеспечению сохранности объекта и позволяли использовать его в современных условиях.

В то же время приказом управления запрещено использовать кинотеатр под склады и объекты производства взрывчатых и огнеопасных материалов, предметов и веществ, загрязняющих интерьер объекта, его фасад и территорию. Нельзя также отдавать его под объекты производства и оборудованием динамического и вибрационного воздействия, независимо от мощности данного оборудования, под лаборатории, связанные с неблагоприятным для объекта температурно-влажностным режимом и применением химически активных веществ.

Также на территории объекта культурного наследия запрещается капитальное строительство, проведение земляных работ и любых других работ, способных изменить облик, объемно-планировочные и конструктивные решения и структуры памятника. Интересно, что запрет при определенных условиях распространяется и на наружную рекламу.

ИА «Орелград»