В реках Шаблыкинского района случился замор рыбы

11.11.2022 | 13:46 Закон и порядок, Новости, Происшествия

Областная прокуратура объявила о проведении проверки.

Реки Шаблыкинского района были заражены отходами свинарников, что привело к замору рыбы. Об этом сообщило издание «Орелтаймс».

Загрязнение было обнаружено местными жителями 7 ноября около села Сомово. Местные чиновники и специалисты Росприроднадзора выехали на место, брали пробы и обнаружили место предполагаемого выброса. Вероятно, загрязнение связано с хозяйственной деятельностью компании «Мираторг-Курск».

После журналистской публикации пресс-служба областной прокуратуры объявила о начале проверки:

«К проверке прокуратуры привлечены специалисты органов контроля в сфере экологии. Прокуратурой будет проверено соблюдение требований законодательства в сфере обращения с отходами и природоохранного законодательства. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования», — рассказали в надзорном ведомстве.

ИА «Орелград»

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