Ветучасток под Орлом снова попытаются продать

Власти Орловской области объявили торги по продаже госимущества.

Сведения об аукционе появились на официальном портале правительства Орловской области, распоряжение которого и стало основанием для их проведения. Собственником выставляемого на торги имущества является Орловская область, а оператором торгов вновь назначен «Российский аукционный дом» из Санкт-Петербурга. Это будет аукцион в электронной форме, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене имущества. Для продажи будет выставлен единственный лот, включающий в себя несколько объектов.

Объект первый представляет собой нежилое одноэтажное здание площадью 62,5 квадратных метра. Из конкурсной документации следует, что это – здание Успенского ветеринарного участка. Оно расположено в поселке Успенский Кромского района. Обременений на него не зарегистрировано. Второй объект лота — участок категории «земли населенных пунктов» с видом разрешенного использования «для эксплуатации и обслуживания зданий». Его площадь составляет 1125 квадратных метров.

Начальная цена лота установлена в размере 806 тысяч рублей, причем стоимость здания ветучастка составляет из них 744 тысячи рублей, земельного участка – 62 тысячи. Шаг аукциона составит 40 300 рублей, размер задатка, который надо будет внести потенциальным покупателям, установлен в размере 161 200 рублей. Отметим, что на 21 октября 2022 года был объявлен предыдущий аукцион по продаже данного имущества, но он был несостоявшимся ввиду отсутствия заявок на участие. Новый аукцион назначен на 13 декабря 2022 года.

ИА «Орелград»