Орел принял форум «Память говорит. Нет фашизму»

14.11.2022 | 16:50 Новости, Политика

В работе форума приняли участие Леонид Музалевский, Сергей Потемкин и Иван Дынкович.

11 ноября в Орле прошел третий молодежный патриотический форум Палаты молодых законодателей «Память говорит. Нет фашизму». Об этом сообщила пресс-служба облсовета.

В работе мероприятия приняли участие областные депутаты Леонид Музалевский, Сергей Потемкин и Иван Дынкович.

«Я рад вас приветствовать в Орле, Городе первого салюта, Городе воинской славы. Наш край в полной мере испытал на себе все тягости оккупации и фашистского гнета. И сейчас нацизм опять поднял голову на Украине. И борьбу с ним ведут внуки и правнуки тех героев, которые победили его в 1945. Мы должны сплотиться вокруг Президента, поддержать наших военнослужащих, чтобы приблизить Победу! Вместе мы сила! Спасибо за ваши инициативы, патриотические проекты, за работу с молодежью!», — обратился к собравшимся Леонид Музалевский.

По итогам заседания участниками была подготовлена резолюция. В ней говорится о необходимости продолжить формирование в обществе приоритета высокой нравственности, гражданской зрелости и патриотичности. Также в приоритетных задачах работа по привлечению внимание молодого поколения к активному участию в решении важнейших задач развития России, укреплению связи поколений и традиционных ценностей, к которым относится жизнь и достоинство, патриотизм и служение Отечеству, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, милосердие и справедливость, взаимопомощь и единство народов России.

ИА «Орелград»

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