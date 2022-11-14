Заключенного Орловского СИЗО ввели в заблуждение на 380 тысяч рублей

В преступную группу вошел бывший работник УФСИН, двое заключенных и знакомый, недавно освободившийся из мест лишения свободы.

Заключенный Орловского СИЗО потерял 380 тысяч рублей, думая, что переводит деньги на свой счет в ИК-5 УФСИН России. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

Мужчину обманули бывший сотрудник УФСИН, двое заключенных, а также бывший заключенный.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «мошенничество». В настоящее время расследование закончено, и дело предано в суд для рассмотрения по существу.

ИА «Орелград»