Цену ремонта лифтов для 7-этажек ввели в Орле

Правительство региона утвердило новые стоимостные параметры.

Правительство Орловской области внесло изменения в собственное постановление, принятое в сентябре 2021 года. Речь идет об утверждении размера предельной стоимости услуг и работ по ремонту, замене, модернизации лифтов, ремонту лифтовых шахт, машинных и блочных помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории Орловской области. Это лимит, в пределах которого указанные работы могут оплачиваться региональным оператором за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме.

Контроль за исполнением постановления возложен на заместителя губернатора Орловской области по инфраструктуре. Напомним, данный пост сейчас занимает Владимир Ивановский. Примечательно, что именно он и подписал постановление правительства в ранге временно исполняющего обязанности губернатора. В постановлении было изменено приложение, которое и устанавливает стоимостные параметры. В предыдущей версии документа «предельные тарифы» были установлены для работ на одну единицу лифтового оборудования на 9 остановок.

В новой версии документа появились аналогичные величины для лифтового оборудования, рассчитанного на 7 остановок. Предельный размер стоимости ремонта, замены и модернизации лифтов, а также ремонта лифтовых шахт, машинных и блочных помещений в данном случае установлен для кирпичных домов в размере 2,519 миллиона рублей, для панельных домов – в размере 2,521 миллиона рублей. Для сравнения, для девятиэтажных домов аналогичные величины установлены в размерах 2,676 и 2,649 миллиона рублей соответственно.

Предельная стоимость осуществления строительного контроля для лифтов с 7 остановками составляет 55,18 и 55,22 тысячи рублей для кирпичных и панельных домов соответственно, для лифтов с 9 остановками — 57,27 и 56,69 тысячи рублей. Также утвержден стоимостной предел оценки соответствия лифтов требованиям технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов», утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 года. Он одинаков для кирпичных и панельных домов, но заметно различается по этажности. Так, для девятиэтажек данный лимит составляет всего 23 352 рублей, а для семиэтажек — 59 657 рублей.

ИА «Орелград»