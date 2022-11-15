Облсуд обязал чиновников оформить многодетной семье пособие

Причину отказа в оказании помощи суд счел незаконной.

Орловский областной суд защитил права многодетной семьи на получение ежемесячной денежной выплаты на ребенка. Подробности сообщает пресс-служба облсуда. Дело было рассмотрено в апелляции областной коллегией по гражданским делам, которой пришлось напоминать чиновникам от соцзащиты о том, что «согласно Конституции РФ материнство и детство, семья находятся под защитой государства».

Как уточнили в облсуде, иск был подан прокурором Глазуновского района в интересах местной жительницы и ее несовершеннолетней дочери к Областному центру социальной защиты населения. В декабре прошлого года женщина обратилась в Центр с заявлением о назначении ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет. При этом она сослалась на указ президента от 20 марта 2020 года «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».

В январе 2022 года ей было отказано «в связи с отсутствием сведений о доходах у трудоспособного члена семьи (супруга) за требуемый период. Более того, суд первой инстанции посчитал, что Закон «О статусе многодетной семьи Орловской области и мерах ее социальной поддержки» не распространяется на супруга, поскольку у него не имеется регистрации в Орловской области. Он зарегистрирован на территории соседней Курской области. Удивительно, но и в Курске соцзащита отказала мужчине в выдаче удостоверения члена многодетной семьи, так как оно «выдается постоянно проживающим на территории Курской области». А его супруга и дети проживают в Орловской области.

Семья попала в правовую ловушку, словно речь идет о соседних государствах, а не о регионах одной страны. И только судебная коллегия Орловского облсуда расставила все по местам. Она указала, что супруги состоят в зарегистрированном браке, живут совместно и ведут общее хозяйство. Соответственно, отсутствие у главы семейства регистрации в Орловской области не влечет исключение его из состава семьи. Что касается отсутствие у заявителя и трудоспособных членов его семьи видов доходов, то существует правовое исключение – законом допускается неполучение доходов самим заявителем либо одним из членов его семьи. Оно действует, когда доходы отсутствуют по объективным причинам. В данном случае облсуд признал действия чиновников незаконными, также отменил решение суда первой инстанции и вынес новое решение. Областной центр социальной защиты населения в лице филиала по Глазуновскому району обязали назначить орловчанке ежемесячную денежную выплату на несовершеннолетнего ребенка со дня обращения за ее назначением, то есть еще с декабря 2021 года.

ИА «Орелград»