Орловчанке отказали в субсидии из-за несуществующего долга

Нарушенные права ей удалось защитить только в суде.



Судебная коллегия по гражданским делам Орловского областного суда признала незаконным распоряжение начальника отдела социальной защиты населения по Заводскому району города Орла. Это было решение о прекращении предоставления субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Подробности рассказали в пресс-службе Орловского облсуда. Иск подала женщина, которая с декабря 2021 года начала получать субсидии на оплату услуг ЖКХ.

Однако в конце февраля 2022 года выплата субсидии была прекращена. Чиновники сослались при этом на якобы имевшуюся у женщины задолженность за коммунальные услуги. Сведения о долги чиновники отыскали в системе ГИС ЖКХ. Тогда же, в феврале 2022 года, орловчанка представила в отдел соцзащиты определение мирового судьи, датированное еще июнем предыдущего года. Оно свидетельствовало об отмене судебного приказа. Также орловчанка представила квитанции об оплате, пояснив, что долга у нее нет. Однако чиновники ей не поверили, и по этой банальной причине им пришлось предстать перед судом.

Истица просила признать незаконным распоряжение начальника отдела социальной защиты населения, обязать ответчика возобновить ей выплату субсидии (начиная с 1 февраля) и взыскать с ответчика в ее пользу компенсацию морального вреда в размере 100 рублей. Интересно, что еще в ходе рассмотрения дела в суде первой инстанции «ответчик добровольно принял решение об отмене распоряжения о прекращении выплаты и выплатил ей субсидии за оспариваемый период».

Однако женщина не остановилась на этом и дошла до облсуда, поскольку суд первой инстанции ей в удовлетворении иска отказал. Областная судебная коллегия по гражданским делам отменила решение суда нижестоящей инстанции и удовлетворила иск. При этом коллегия указала, что чиновники допустили немало грубых нарушений.

Например, они должны были не прекратить выплату субсидий, и приостановить ее до выяснения обстоятельств и проверить, действительно ли у женщины имеется задолженность за коммунальные услуги. Кроме того, как выяснилось в суде, принимая решение в декабре 2021 года о назначении субсидии, «ответчик имел информацию о том, что у истицы отсутствует задолженность по оплате коммунальных услуг за предшествующие три года». Добавим, что судебная коллегия с учетом требований разумности и справедливости посчитала подлежащим удовлетворению компенсацию морального вреда в размере 15 тысяч рублей.

ИА «Орелград»