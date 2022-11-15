Телеканал показал, как готовят орловских мобилизованных

15.11.2022 | 10:52 Видео, Новости, СВО

«Первый областной» снял работу на учебном полигоне в Смоленской области.

Орловцы повышают квалификацию для военной операции. Начинают «прокачку» с теории и макетов. Потом работают с реальным оружием: метание гранаты, стрельба лежа, с колена и стоя. Тактическая медицина.

Мобилизованные готовятся к разной службе. Подразумевается, что кто-то из орловцев будет служить в комендантских частях (охранять объекты и территории, дежурить на блокпостах, обеспечивать передвижение других войск). Их готовят офицеры и курсанты из Смоленской военной академии.

Мужчин с опытом службы в Сирии и Чечне готовят ветераны СВО, в том числе сотрудники ЧВК. Их учебный день может длиться 13 часов и более.

ИА «Орелград»

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