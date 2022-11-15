В Ливнах дефицит бюджета составит почти 27 миллионов рублей

Депутаты Ливенского горсовета согласовали очередной вариант бюджета.

Как сообщается на сайте администрации Ливен, в райцентре состоялось очередное, уже 13-е по счету заседание Ливенского городского Совета народных депутатов VI созыва. Его провела председатель Совета Елена Конищева. Депутаты внесли изменения в бюджет Ливен на текущий год и на плановый период 2023 и 2024 годов. Предложения были поданы администрацией города, депутатам о них доложила начальник финансового управления Нина Парахина.

Так, мэрия предложила с учетом изменений утвердить прогнозируемый общий объем доходов городского бюджета на 2022 год в сумме 1,293 миллиарда рублей, общий объем расходов — в сумме 1,32 миллиарда. Также к утверждению был предложен дефицит бюджета города Ливны на 2022 год в сумме 26,88 миллиона рублей. Отметим, что изначально сверстанный на текущий год бюджет города Ливны был поскромнее. По доходам и расходам он планировался в сумме 1,148 миллиарда рублей, то есть планировался без дефицита.

Однако в течение года в него неоднократно вносились поправки, которые привели к росту доходной и расходной частей, а также к появлению дефицита бюджета. Кстати, на прошедшем заседании депутаты также заслушали и приняли к сведению информацию об исполнении бюджета города Ливны за 9 месяцев 2022 года. Согласно данному отчету, исполнение бюджета по доходам составило 868,58 миллиона рублей, по расходам – 871,74 миллиона. Дефицит бюджета по итогам трех кварталов составил 3,16 миллиона рублей.

Добавим, что ливенские парламентарии утвердили и прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2023 год. В перечень объектов, подлежащих приватизации, пока включен только один объект – нежилое помещение, расположенное в Ливнах на Орджоникидзе, площадью 346,7 квадратных метра. Кроме того, народные избранники утвердили дату и время проведения публичных слушаний по проекту решения о бюджете города на 2023 год. Мероприятие пройдет с участием представителей общественности 23 ноября в 15 часов в зале заседаний администрации города.

ИА «Орелград»