В Орле провели расследование по закупкам для мобилизоваyных

Ролик опубликовала политик Валентина Остроушко.

«Я знаю, и силовики мой канал читают и смотрят… Но, думаю, просто смотреть и бездействовать уже не стоит. Жёсткое время требует правды и справедливости», — прокомментировала расследование неравнодушных жителей Орла Валентина Остроушко.

В ролике сравниваются цены в платежках, опубликованных советником губернатора Орловской области Андрея Клычкова Сергеем Лежневым, и предложения в Интернете. Ранее глава региона пояснял, что подъемные не выдаются мобилизованным, так как они не смогут многое купить, а власти их обеспечивают централизованно.

Так, аккумуляторы для раций Motorola NNTN4497 закупили за 2900 рублей за штуку. Интернет предлагает несколько более выгодных вариантов, учитывая опт. ЯндексМаркет даже отслеживает динамику цен. В марте аккумуляторы в среднем стоили около 3500 рублей, в ноябре упали до 2000. Спальные мешки и берцы закупали у одного орловского предпринимателя. При этом спальники, рассчитанные на -25 и -30, стоят одинаково – 5200 рублей. Зимние берцы из натуральной кожи с мехом – 4890 рублей. (Возможно, те самые, которые становятся деревянными, по словам мобилизованных). Квадрокоптеры DJI Mavik 3 – 290 тысяч рублей за один. Среднее предложение в Интернете около 200 тысяч рублей, учитывая дополнительный комплект аккумуляторов.

«Возникает вопрос, каким образом губернатор, Лежнев и все, кто с ними работают, выбирают товары и закупают их? – говорит автор ролика. — Это с чем связано, это такой своеобразный патриотизм? Или это какой-то другой подход к распределению финансов, которые имеются и были переданы».

Стоит отметить, что коптер может стоить и 800 тысяч рублей, а ботинки даже за 10 тысяч могут вызвать нарекания. Конечная цена зависит от материалов, производителя, комплектации, емкости и многих других факторов, в зависимости от наименования. К сожалению, в документах, публикуемых Сергеем Лежневым, конкретные параметры не указываются.

ИА «Орелград»