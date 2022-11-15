Закупку «Дорожной службы» на 34 миллиона признали законной

Управление ФАС рассмотрело жалобу участника торгов.

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Орловской области вынесла решение по делу, возбужденному в отношении ГУП «Дорожная служба» по жалобе одной из брянских компаний. Действия госпредприятия проверялись на возможное наличие нарушений требований Федерального закона «О защите конкуренции» при проведении конкурентного отбора на поставку битума нефтяного дорожного. Извещение было размещено заказчиком в октябре 2022 года на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок. «Дорожная служба» объявила тогда о конкурентной закупке 1125 тонн битума. Начальная (максимальная) цена договора была установлена в размере 34,239 миллиона рублей. Согласно конкурсной документации, товар должен был соответствовать ГОСТу, ТУ РФ, а также стандартам и нормам безопасности, действующим на территории Российской Федерации на данный вид продукции.

На участие поступило две заявки. Как следует из жалобы, по итогам проведения электронной закупки наилучшую цену договора предложила брянская компания — 33,897 миллиона рублей. Второй участник предложил цену договора 34,068 миллиона рублей. При этом по результатам оценки заявок победителем был признан участник, предложивший наибольшую сумму договора. Из жалобы также следует, что заявителем были предложены лучшие условия исполнения договора, однако комиссией заказчика данной заявке было присвоено меньшее количество баллов, чем победителю. При этом «в протоколе рассмотрения и оценки заявок конкурентного отбора отсутствует детальный расчет присвоенных заявкам баллов».

По мнению заявителя, действия заказчика и его комиссии ограничивают конкуренцию. Однако УФАС пришло к другому выводу. Комиссия установила, что в данном случае изначально были установлены критерии и порядок оценки и сопоставления заявок. Ценовой критерий, то есть цена договора, составлял лишь 60 процентов общей оценки. Остальные 40 процентов пришлись на неценовые критерии: наличие технических ресурсов (20 процентов) и опыт (20 процентов). Каждому критерию оценки заявок устанавливается значимость критериев в процентах. Совокупная значимость этих критериев составляет 100 процентов, отметили в УФАС.

Автор жалобы по ценовому критерию конкурента обошел, но по неценовым проиграл. Например, в заявке победителя были представлены документы в отношении 72 автобитумовозов, в заявке проигравшего — в отношении 34 единиц автобитумовозов. Сравнение наибольшей суммы ранее исполненных договоров также сыграло в пользу компании, признанной победителем. Ее самый дорогой договор превысил 419 миллионов рублей, в то время как у конкурента он составил чуть более 72 миллионов. В результате комиссия УФАС не нашла нарушений в действиях сотрудников «Дорожной службы» и постановила признать жалобу необоснованной и отменить приостановление проведения конкурентного отбора.

ИА «Орелград»