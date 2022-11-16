Baza сообщила о состоянии подорванного резервуара с топливом

16.11.2022 | 10:44 Важное, Новости, Происшествия

В ходе атаки беспилотного устройства на орловскую нефтебазу поврежден один резервуар, сообщает издание.

Фото «Первый областной«

«Аппарат пробил верхнюю обшивку — образовалась воронка диаметром около 3,5 метров. Нижняя обшивка резервуара осталась не поврежденной. Пожара и утечки горючего удалось избежать».

О том, что 16 ноября около 4 часов осуществлен подрыв нефтебазы в селе Стальной Конь, сообщил в соцсетях губернатор Андрей Клычков. По его словам, пострадавших нет.

Хлопок от взрыва был слышен в Зареченском микрорайоне Орла около 4:30. В деревне Коневка дребезжали окна. В самом Стальном Коне на взрыв отреагировали все машины с сигнализациями. Местные жители отчетливо слышали звуки ЧП.

На месте продолжают работать специалисты, выясняя обстоятельства произошедшего.

ИА «Орелград»

Фото Андрея Клычкова

 

 

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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