Компания «Зеленая роща» до конца года установит в районах Орловской области 100 новых контейнеров для сбора мусора

16.11.2022 | 15:54 ЖКХ, Новости, Новости компаний

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами в Орловской области, УК «Зеленая роща», закупила на днях 100 новых мусорных баков. Это металлические баки толщиной стенки 2,5 миллиметров и объемом 0,75 кубических метров.

Как отмечает главный инженер УК «Зеленая роща» Роман Субботин, это довольно выгодное приобретение, поскольку толщина в 2,5 миллиметров –  важная качественная характеристика для мусорного контейнера, они прочные, служат дольше, чем баки с более тонкой стенкой.

«В тарифе регоператора заложена доля на приобретение и ремонт контейнеров. И хоть это только один процент от годовой выручки, тем не менее, благодаря этому, мы регулярно пополняем и обновляем инфраструктуру. Сейчас «Зеленая роща» приобрела 100 новых контейнеров, которые будут устанавливаться в районах   Орловской области. В приоритете населенные пункты, где с нуля необходимо организовать сбор и вывоз мусора. Обязательное требование, чтобы под контейнер была оборудована площадка с твердым покрытием. Всего в этом году мы приобрели 471 новый контейнер, в следующем году планируем купить около 560. Это позволит создать дополнительные места и расширить охват сбора и вывоза ТКО в регионе», — отмечает Александр Муромский, директор компании «Зеленая роща».

По информации Романа Субботина, 100 новых контейнеров будут установлены в Колпнянском, Кромском, Новодеревеньковском, Свердловском, Хотынецком, Урицком и Должанском районах.

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