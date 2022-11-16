«Мисс Россия» 2001 года Оксана Федорова посетит форум легкой промышленности в Орле

16.11.2022 | 10:45 Новости, Экономика

Мероприятие пройдет 25 ноября в ТМК «Гринн».

Известная телеведущая и модель Оксана Федорова, выигрывавшая в прошлом конкурс красоты «Мисс Россия», посетит Орел и примет участие в форуме легкой промышленности «Время русской моды».

По сообщению канала «Телеграммы из Орла», мероприятие пройдет 25 ноября в ТМК «Гринн». Дизайнеры из Орловской области и других регионов представят свои последние коллекции, а стилисты соберут актуальные образы для этого сезона.

Участие бесплатное. Регистрация доступна по ссылке.

ИА «Орелград», фото «Телеграммы из Орла»

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Орелград. 2022 год

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