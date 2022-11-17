Андрей Клычков: будет ли ПВО, решает Минобороны

17.11.2022 | 11:17 Новости, СВО

Во время очередного стрима орловцы завалили губернатора вопросами об атаке на нефтехранилище.

Губернатор Орловской области не смог ответить орловцам о состоянии противовоздушной обороной, подчеркнув, что это компетенция Минобороны.

Во время вчерашнего стрима жители региона адресовали губернатору огромное количество вопросов, связанных с атакой беспилотника на нефтебазу в селе Стальной Конь. Клычков повторил информацию о том, что жертв нет, а повреждения объекта не критичны. При этом, по его словам, нужно ждать разъяснений от правоохранительного блока по подробностям произошедшего.

Напомним, вчера ранним утром Орловская область впервые за время проведения Специальной военной операции подверглась диверсии. Беспилотный летательный аппарат атаковал один из резервуаров, который, к счастью, был заполнен не полностью. Серьезных последствий удалось избежать, однако происшествие взбудоражило общественность и остро поставило вопросы о безопасности региона.

ИА «Орелград»

 

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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