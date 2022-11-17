Более двухсот деревьев «Дворянского гнезда» признаны аварийными

17.11.2022 | 13:23 Новости, Общество

В ближайшее время облик «Дворянского гнезда» сильно изменится.

Дворянское гнездо

216 деревьев, растущих в «Дворянском гнезде» были признаны аварийными и, вероятно, подлежат вырубке. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Специалисты из Тулы провели экспертизу каждого дерева, растущего в ландшафтном сквере и признали безнадежными примерно каждое третье. Таким образом, массовая вырубка орловских деревьев продолжится.

Обнаружены стволовые гнили и бактериальные заболевания, что может представлять угрозу для жизни отдыхающих в случае ухудшения погодных условий. Больные деревья уже помечены краской.

Отметим, что федеральный центр выделил довольно большой бюджет на преображение «Дворянки». Согласно проекту, сквер ждет большое преображение и фактическое объединение с Парком Победы.

ИА «Орелград»

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