Более двухсот деревьев «Дворянского гнезда» признаны аварийными

В ближайшее время облик «Дворянского гнезда» сильно изменится.
216 деревьев, растущих в «Дворянском гнезде» были признаны аварийными и, вероятно, подлежат вырубке. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.
Специалисты из Тулы провели экспертизу каждого дерева, растущего в ландшафтном сквере и признали безнадежными примерно каждое третье. Таким образом, массовая вырубка орловских деревьев продолжится.
Обнаружены стволовые гнили и бактериальные заболевания, что может представлять угрозу для жизни отдыхающих в случае ухудшения погодных условий. Больные деревья уже помечены краской.
Отметим, что федеральный центр выделил довольно большой бюджет на преображение «Дворянки». Согласно проекту, сквер ждет большое преображение и фактическое объединение с Парком Победы.
ИА «Орелград»