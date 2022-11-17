Орловских безработных научат разводить собак и кошек

17.11.2022 | 16:29 Новости, Общество

Центр занятости населения Новосильского района приглашает на мастер-классы. Их проведут предприниматели.

Бизнесмены расскажут о преимуществах «работы на себя», потенциальных сложностях в деятельности и возможных трудностями при оформлении своего дела, пояснили в управлении туда и занятости Орловской области.

Орловцы смогут научиться красиво оформлять капкейки, выбирать и продавать декоративную косметику, узнают, с чего начать разведение декоративных собак и кошек.

Помимо секретов и советов от предпринимателей, слушатели получат информацию о необходимых документах для официального оформления деятельности и мерах поддержки.

ИА «Орелград»

 

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