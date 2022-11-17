Подготовка орловских подвалов под укрытия должна завершиться к 20 декабря

17.11.2022 | 13:32 Новости, СВО

К этой же дате должна быть окончена подготовка убежищ и размещение информационных стендов.

Окончание работ по подготовке подвалов многоэтажных домов для использования в качестве укрытий намечено на 20 декабря. Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков в своем последнем стриме.

Напомним, в последние месяц-полтора повышенное внимание властей было привлечено к способности выдержать потенциальные обстрелы со стороны соседнего государства. Людям объяснили, что укрытие советских лет предназначены для учреждений, которые должны будут продолжить свою деятельность в любых условиях. Для остальных людей укрытиями должны стать подвалы своих жилых домов.

После обнародования этой информации многие жители публиковали информацию о плачевном состоянии своих подвалов. Городские власти, в свою очередь, обещали исправить ситуацию.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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